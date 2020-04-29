Власти Москвы назвали приоритетные отрасли по снятию ограничений

Смягчение в Москве ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 29 апреля.

Он отметил, что одномоментно отменить ограничения нельзя, в противном случае все усилия по предотвращению распространения инфекции будут напрасны. План снятия мер готовится при содействии Роспотребнадзора для всех отраслей, на время прекративших деятельность.

«В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли», — сказал он в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом.

28 апреля президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Предложения по снятию мер для ИП и отдельных предприятий должны подготовить Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

При этом власти Москвы считают, что говорить о конкретных сроках отмены ограничений еще рано.

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