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Власти Москвы назвали приоритетные отрасли по снятию ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Смягчение в Москве ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 29 апреля.

Он отметил, что одномоментно отменить ограничения нельзя, в противном случае все усилия по предотвращению распространения инфекции будут напрасны. План снятия мер готовится при содействии Роспотребнадзора для всех отраслей, на время прекративших деятельность.

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«В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли», — сказал он в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом.

28 апреля президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Предложения по снятию мер для ИП и отдельных предприятий должны подготовить Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

При этом власти Москвы считают, что говорить о конкретных сроках отмены ограничений еще рано.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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