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Эксперты спрогнозировали потерю работы 300 млн человек из-за пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из-за пандемии коронавируса более 305 млн человек в мире потеряют работу, около 1,6 млрд не будут иметь средств к существованию. Об этом говорится в докладе Международной организации труда, опубликованном 29 апреля.

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Эксперты отмечают, что 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики, — это почти половины мировой рабочей силы. Потеря работы грозит сотрудникам компаний, деятельность которых ограничена в условиях пандемии, а также предприятий из наиболее пострадавших сфер экономики.

По оценкам МОТ, с рисками серьезных сбоев в работе столкнулись более 436 млн компаний по всему миру, из них 232 млн работают в оптовой и розничной торговле, 111 млн — в обрабатывающей промышленности, 51 млн — в сфере жилищного строительства и общественного питания, и 42 млн — в сфере недвижимости и других видов предпринимательской деятельности.

В организации призвали власти стран применять более оперативные и гибкие меры поддержки компаний, особенно малых предприятий, а также граждан, занятых в неформальном секторе экономики, и других уязвимых групп населения.

В британской неправительственной гуманитарной организации Oxfam предрекли нищету более 500 млн человек. Эксперты полагают, что за чертой бедности окажутся 6–8% населения планеты, а приостановка деятельности нескольких сфер экономики отбросит страны Африки и Ближнего Востока в борьбе с бедностью на 30 лет.

По состоянию на 28 апреля, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тыс. человек. Согласно прогнозу Института социальной политики НИУ ВШЭ. подготовленному для «Известий», численность зарегистрированных безработных может вырасти до 5,3 млн человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 29 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3,1 млн человек, скончались 218 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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