Пособие по безработице оказалось выше зарплаты для половины граждан США

Пособие, введенное американским конгрессом для граждан, оставшихся без работы, в половине случаев оказалось выше, чем их зарплата. Об этом во вторник, 28 апреля, пишет газета The Wall Street Journal.

Таким образом, для низкооплачиваемых работников на время карантинных мер решился финансовый вопрос. Однако работодатели опасаются, что это может повлечь негативные последствия для бизнеса, потому что люди лишились финансового стимула выходить на работу до истечения выдачи пособия.

В соответствии с законом, к еженедельному пособию по безработице до 31 июля прибавляется $600. В совокупности с пособием, которые выплачивают Штаты, средние выплаты уволенным или отправленным в неоплачиваемый отпуск сотрудникам достигают $987, тогда как показатели прошлого года в среднем составляли $378.

При этом данные министерства труда показывают, что половина полностью занятых сотрудников зарабатывали в первом квартале 2020 года менее $957 в неделю, то есть меньше, чем средние выплаты по безработице в настоящее время.

К 23 апреля количествo заявок на получение пособия по безработице в США превысилo 26 млн. При этом аналитики отмечали, что реальный уровень безработицы еще выше, поскольку к началу карантина в США ужe насчитывалось 7,1 млн безработных.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество случае заражения новым типом коронавируса в США превысило 1 млн, количество летальных исходов составило почти 57 тыс., 139,4 пациентов выписаны из больниц.