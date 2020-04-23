Безработица в США приблизилась к показателям времен Великой депрессии

Министерство труда США в четверг, 23 апреля, опубликовало отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Согласно данным ведомства, за неделю, завершившуюся 18 апреля, за пособием обратились 4,4 млн жителей страны, сообщает телеканал CNBC.

Всего с начала карантина, введенного в США пять недель назад, число заявок превысило 26 млн.

При этом аналитики отмечают, что реальный уровень безработицы еще выше, поскольку к началу карантина в США уже было 7,1 млн безработных.

Таким образом, общее число безработных с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33 млн. А значит, уровень безработицы в стране достиг 20,6% — это самый высокий показатель с 1934 года.

Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.

Ранее, 22 апреля, более 40% жителей США признались, что потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты из-за пандемии коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.