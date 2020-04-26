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Советник Трампа предрек сравнимую со временем Великой депрессии безработицу

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Фото: REUTERS/Daniel Ackerв
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Безработица в США может достичь показателей, зафиксированных во время Великой депрессии. Такое предположение высказал в воскресенье, 26 апреля, советник президента страны Дональда Трампа по экономическим вопросам Кевин Хассетт в интервью ABC News.

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«Ситуация очень тяжелая. Это крупнейший шок за всю историю нашей экономики. Мы можем увидеть уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии», — сказал Хассетт в интервью ABC.

Он также сравнил показатели с более недавним кризисом 2008–2009 годов.

«В 2008 году наблюдалась нехватка 8,7 млн рабочих мест. Прямо сейчас столько же людей теряют работу примерно каждые 10 дней»,

Наиболее высокий показатель безработицы во время Великой депрессии был зафиксирован в 1933 году, когда он достиг 25%. С 1931 по 1940 год показатели безработицы держались на уровне выше 14%. С тех пор безработица лишь дважды превышала 10% — в 1982 и 2009 годах.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды нуждающимся, возросла на 70% с начала вспышки эпидемии. Подобная тенденция связана с тем, что в США значительно вырос уровень безработицы из-за ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

22 апреля более 40% жителей США признались, что потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 22 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,94 млн человек, из них 203 тыс. скончались, 842,4 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и числу летальных исходов.

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