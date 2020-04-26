Прямой эфир
Сюжет:

Число проводимых тестов на COVID-19 в США могут увеличить в два раза

0
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сообщил, что в ближайшие две недели число проводимых тестов на обнаружение COVID-19 могут увеличить в два раза. Об этом информирует телеканал CNN.

Дивный новый мир: какой будет наша жизнь после COVID-19
Спецпроект «Известий» об изменениях после окончания пандемии

По его словам, сейчас в стране еженедельно проводится 1,5-2 млн тестов. Фаучи призвал увеличить это число, а также отметил, что тесты играют важную роль в борьбе против пандемии.

При этом глава института добавил, что для борьбы против распространения коронавирусной инфекции необходимо следить за самоизоляцией и ограничением социальных контактов.

22 апреля мер Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о планах организовать массовое тестирование на коронавирусную инфекцию в городе.

По информации Университета Джонсa Хопкинсa на 25 апреля, в США подтверждены 933 050 случаев коронавируса, 53 391 человек скончались. США находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших от коронавируса.

Ранее 25 апреля сообщалось, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 2 тыс. человек с COVID-19 умерли за сутки в США
В США на фоне пандемии COVID-19 прекратил работу еще один мясокомбинат

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020