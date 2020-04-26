Число проводимых тестов на COVID-19 в США могут увеличить в два раза

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сообщил, что в ближайшие две недели число проводимых тестов на обнаружение COVID-19 могут увеличить в два раза. Об этом информирует телеканал CNN.

По его словам, сейчас в стране еженедельно проводится 1,5-2 млн тестов. Фаучи призвал увеличить это число, а также отметил, что тесты играют важную роль в борьбе против пандемии.

При этом глава института добавил, что для борьбы против распространения коронавирусной инфекции необходимо следить за самоизоляцией и ограничением социальных контактов.

22 апреля мер Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о планах организовать массовое тестирование на коронавирусную инфекцию в городе.

По информации Университета Джонсa Хопкинсa на 25 апреля, в США подтверждены 933 050 случаев коронавируса, 53 391 человек скончались. США находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших от коронавируса.

Ранее 25 апреля сообщалось, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов коронавирусной инфекции.