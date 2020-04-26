В США на фоне пандемии COVID-19 прекратил работу еще один мясокомбинат

В США на фоне пандемии коронавируса закрылся еще один мясокомбинат. В штате Иллинойс прекратило свою работу мясоперерабатывающее предприятие компании Smithfield Foods. Об этом сообщило управление здравоохранения округа Кейн (штат Иллинойс), пишет ТАСС.

По информации ведомства, во время приостановки работы предприятия его сотрудников обучат правилам соблюдения безопасной дистанции и применения личных средств защиты от COVID-19.

23 апреля американская компания Tyson Foods на неопределенный срок закрыла свое крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Ватерлоо (штат Айова) из-за случаев заражения сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

Ранее по тем же причинам приостановили свою работу мясоперерабатывающие предприятия Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других. Американские СМИ считают это достаточным основанием для возникновения перебоев с поставками мясных продуктов на внутренний рынок страны.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 933 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 53 тыс. человек.