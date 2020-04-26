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В США на фоне пандемии COVID-19 прекратил работу еще один мясокомбинат

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Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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В США на фоне пандемии коронавируса закрылся еще один мясокомбинат. В штате Иллинойс прекратило свою работу мясоперерабатывающее предприятие компании Smithfield Foods. Об этом сообщило управление здравоохранения округа Кейн (штат Иллинойс), пишет ТАСС.

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По информации ведомства, во время приостановки работы предприятия его сотрудников обучат правилам соблюдения безопасной дистанции и применения личных средств защиты от COVID-19.

23 апреля американская компания Tyson Foods на неопределенный срок закрыла свое крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Ватерлоо (штат Айова) из-за случаев заражения сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

Ранее по тем же причинам приостановили свою работу мясоперерабатывающие предприятия Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других. Американские СМИ считают это достаточным основанием для возникновения перебоев с поставками мясных продуктов на внутренний рынок страны.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 933 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 53 тыс. человек.

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