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Помпео заявил о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

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Фото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свои задачи в свете распространения коронавируса. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Бену Шапиро в интервью, стенограмму которого публикует Mirage News.

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Помпео отметил, что говоря о планах прекратить финансирование ВОЗ, президент США Дональд Трамп не преследует цель наказать организацию, а хочет заострить внимание на якобы допущенных ею ошибках.

«Эта организация не справилась со своей задачей защитить мир от глобальной пандемии. Мы не позволим, чтобы это произошло снова», — сказал госсекретарь.

По его словам, США собираются «создать нечто», систему, которая позволяет уменьшить риск повторения той ситуации, которая сложилась в мире с распространением коронавируса.

14 апреля американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИД России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то, что финансируется в основном за счет США.

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