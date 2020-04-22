Помпео обвинил Китай в несвоевременном предупреждении ВОЗ о COVID-19

Власти Китая вовремя не сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начавшейся вспышке нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом в среду, 22 апреля, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы глубоко убеждены в том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) вовремя не уведомила ВОЗ о вспышке нового коронавируса», — приводит его слова Reuters.

Помпео отметил, что даже после уведомления ВОЗ Китай не поделился информацией, которая у него была, а вместо этого скрывал то, насколько опасной была болезнь.

Госсекретарь объяснил, что КНР не сообщала в течение месяца об устойчивой передаче вируса от человека к человеку до тех пор, пока инфекцию не зафиксировали во всех провинциях внутри страны. Он также добавил, что КПК до сих пор не поделилась образцами вируса с остальным миром, из-за чего, по словам Помпео, невозможно отследить эволюцию болезни.

Ранее в этот же день посольство Китая в Австралии сообщило, что Канберра вслед за США начала проводить «антикитайскую политику», обвиняя КНР в сокрытии информации по коронавирусу и призывать к большей прозрачности в данном вопросе.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля представили британские СМИ со ссылкой на разведку.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса. Кроме того, он обвинил Пекин и Всемирную организацию здравоохранения в сокрытии информации о COVID-19. По этой причине Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ.

Китай подобные версии отвергает и отмечает, что с самого начала оперативно известил страны об эпидемии в конце декабря и предоставил всю необходимую информацию. Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин также заявил, что человечество пока не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,5 млн случаев заболевания, умерли более 180 тыс. человек, вылечились — более 710 тыс.