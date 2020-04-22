Прямой эфир
Сюжет:

Трамп допустил расторжение торговой сделки с Пекином

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп не исключил расторжение торговой сделки с Китаем. Он готов пойти на этот шаг, если КНР не исполнит свои обязательства в связи с ухудшением мировой экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. Такое заявление американский лидер сделал на брифинге для журналистов в Белом доме.

Любить никто не обещал: как в КНР изменилось отношение к иностранцам
В разгар эпидемии коронавируса людей выселяют из квартир и называют «мусором»

Отвечая на вопрос, что предпримут США в случае расторжения сделки с Пекином, он заявил, что «мы будем делать то, что я могу делать лучше всех», цитирует американского лидера ТАСС.

В детали Трамп вдаваться не стал.

Соглашение по первой фазе торговой сделки было подписано 15 января в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.

17 апреля государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные по ВВП страны за I квартал этого года. На фоне пандемии COVID-19 его объем упал, причем сильнее, чем предсказывали некоторые эксперты, — сразу на 6,8% в годовом исчислении. Более того, нынешнее экономическое положение, по расчетам многих экономистов, сопоставимо с временами окончания культурной революции в 1976 году.

18 апреля о том, что в случае сокрытия данных о коронавирусе КНР столкнется с последствиями, заявил и лично Дональд Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США потребовали от Китая информацию о происхождении коронавируса
Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020