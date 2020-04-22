Трамп допустил расторжение торговой сделки с Пекином

Президент США Дональд Трамп не исключил расторжение торговой сделки с Китаем. Он готов пойти на этот шаг, если КНР не исполнит свои обязательства в связи с ухудшением мировой экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. Такое заявление американский лидер сделал на брифинге для журналистов в Белом доме.

Отвечая на вопрос, что предпримут США в случае расторжения сделки с Пекином, он заявил, что «мы будем делать то, что я могу делать лучше всех», цитирует американского лидера ТАСС.

В детали Трамп вдаваться не стал.

Соглашение по первой фазе торговой сделки было подписано 15 января в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.

17 апреля государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные по ВВП страны за I квартал этого года. На фоне пандемии COVID-19 его объем упал, причем сильнее, чем предсказывали некоторые эксперты, — сразу на 6,8% в годовом исчислении. Более того, нынешнее экономическое положение, по расчетам многих экономистов, сопоставимо с временами окончания культурной революции в 1976 году.

18 апреля о том, что в случае сокрытия данных о коронавирусе КНР столкнется с последствиями, заявил и лично Дональд Трамп.