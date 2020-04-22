В США обвинили Китай в нарушении обязательств перед Вашингтоном

Пекин нарушает свои обязательства перед Вашингтоном, закупая минимальные объемы американских энергоресурсов у США. Об этом заявил Американский совет добывающих компаний в направленном 21 апреля в Белый дом письме.

«Поскольку цены на сырую нефть продолжают падать из-за пониженного спроса, вызванного пандемией COVID-19, необходимо принять все меры для защиты рабочих мест в США и уменьшения избыточных поставок сырой нефти и уменьшения проблем, связанных с хранением, с которыми сталкиваются независимые производители, особенно в том, что касается соблюдения Китаем своих торговых обязательств перед США», — отметила генеральный директор совета Энн Брэдбери.

Как говорится в послании, полное выполнение американо-китайского торгового соглашения в первой фазе может принести некоторое облегчение в вопросах поставок и хранения, если Китай выполнит свои торговые обязательства.

Пекин согласился купить у Вашингтона энергоносителей на $52,4 млрд в течение двух лет, но купил в первые месяцы 2020 года минимальное количество американской нефти. Одновременно Китай нарастил закупки сырья из России и Саудовской Аравии, уточнили авторы письма.

С учетом наступления критического положения в энергетической отрасли США необходимо предпринять меры для того, чтобы сократить избыточное количество нефти и избыточные запасы углеводорода в хранилищах, с которыми столкнулись независимые производители в США, особенно в части невыполнения Китаем своих обязательств, говорится в документе.

Китай вместо наращивания импорта из России и Саудовской Аравии должен предпринять меры к тому, чтобы остаться в хороших отношениях с США, резюмировали авторы послания.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем. Он готов пойти на этот шаг, если КНР не исполнит свои обязательства в связи с ухудшением мировой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд — в течение второго года действия соглашения.