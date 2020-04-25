Эпидемиологи назвали аномальной ситуацию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

Специалисты-эпидемиологи недоумевают от странной статистики заразившихся COVID-19 военнослужащих на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт». У половины заболевших отсутствуют симптомы. Все пациенты – это мужчины и женщины с хорошим здоровья до 30 лет, сообщает журнал Popular Mechanics.

При этом в общей популяции США так называемых бессимптомников примерно 25% от общего числа тех, у кого тест на коронавирус оказался положительным.

В издание отмечают, что данное обстоятельство предоставляет «почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет».

Трагическая вспышка коронавируса на «Теодоре Рузвельте» может в конечном итоге дать исследователям понимание болезни, которого они не могли бы получить нигде, заключает издание.

О случаях заражения коронавирусом на авианосце стало известно 24 марта, 1 апреля Пентагон подтвердил эту информацию.

К 24 апреля число инфицированных на судно достигло 840 человек, еще 4234 покинули корабль. 88 человек выздоровели.

Еще одна вспышка COVID-19 зафиксирована на борту эсминца ВМС США Kidd — там коронавирусом заразились 18 человек. Всего на борту находятся порядка 330 человек.