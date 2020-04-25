Прямой эфир
Сюжет:

Эпидемиологи назвали аномальной ситуацию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

0
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Julio Rivera/Handout via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты-эпидемиологи недоумевают от странной статистики заразившихся COVID-19 военнослужащих на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт». У половины заболевших отсутствуют симптомы. Все пациенты – это мужчины и женщины с хорошим здоровья до 30 лет, сообщает журнал Popular Mechanics.

Полет аномальный: ученые указали на риск распространения COVID-19 птицами
Специалисты ВШЭ предлагают создать систему отслеживания таких угроз

При этом в общей популяции США так называемых бессимптомников примерно 25% от общего числа тех, у кого тест на коронавирус оказался положительным.

В издание отмечают, что данное обстоятельство предоставляет «почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет».

Трагическая вспышка коронавируса на «Теодоре Рузвельте» может в конечном итоге дать исследователям понимание болезни, которого они не могли бы получить нигде, заключает издание.

О случаях заражения коронавирусом на авианосце стало известно 24 марта, 1 апреля Пентагон подтвердил эту информацию.

К 24 апреля число инфицированных на судно достигло 840 человек, еще 4234 покинули корабль. 88 человек выздоровели.

Еще одна вспышка COVID-19 зафиксирована на борту эсминца ВМС США Kidd — там коронавирусом заразились 18 человек. Всего на борту находятся порядка 330 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров назвал обвинения стран в адрес ВОЗ попытками оправдать свои ошибки
СМИ допустили восстановление в должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020