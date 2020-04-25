Прямой эфир
Сюжет:

Лавров назвал обвинения стран в адрес ВОЗ попытками оправдать свои ошибки

0
Фото: ТАСС/МИД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва рассматривает нападки некоторых стран на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как стремление некоторых оправдать свои недостаточные и несвоевременные меры по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Такое мнение в субботу, 25 апреля, выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ВОЗдержались: Сирия обвинила организацию в ангажированности
Дамаск призвал структуру не поддаваться давлению Запада и помогать гражданам не только в районах под контролем оппозиции

«Не хочется, чтобы это стремление к объединению усилий было политизировано, я наблюдаю признаки такой политизации в нападках на Всемирную организацию здравоохранения. В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными», — заявил министр в программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров также отметил, что принятые G20 решения в ситуации пандемии коронавируса указывают на заинтересованность всех ведущих мировых лидеров в сотрудничестве для борьбы с этой угрозой.

«И не забудем, что «группа двадцати» при всех противоречиях, которые возникли в связи с тем, что внутри этой группы пытались определить, кто же виноват и надо ли показать пальцем на одну или несколько стран, на Всемирную организацию здравоохранения, тем не менее приняла соответствующие решения», — сказал глава МИДа.

По его словам, план действий стран «двадцатки» включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и обеспечение условий для поддержки экономик.

Еще одним шагом по борьбе с коронавирусной инфекцией со стороны G20 стало согласование совместно с Парижским клубом кредиторов основных параметров новой инициативы МВФ и Всемирного банка по предоставлению отсрочки по долговым платежам для стран с низким уровнем дохода.

14 апреля американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИД России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то что финансируется в основном за счет США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД осудил попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за COVID-19
Премьер Австралии призвал наделить ВОЗ более широкими полномочиями

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020