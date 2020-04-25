Лавров назвал обвинения стран в адрес ВОЗ попытками оправдать свои ошибки

Москва рассматривает нападки некоторых стран на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как стремление некоторых оправдать свои недостаточные и несвоевременные меры по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Такое мнение в субботу, 25 апреля, выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не хочется, чтобы это стремление к объединению усилий было политизировано, я наблюдаю признаки такой политизации в нападках на Всемирную организацию здравоохранения. В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными», — заявил министр в программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров также отметил, что принятые G20 решения в ситуации пандемии коронавируса указывают на заинтересованность всех ведущих мировых лидеров в сотрудничестве для борьбы с этой угрозой.

«И не забудем, что «группа двадцати» при всех противоречиях, которые возникли в связи с тем, что внутри этой группы пытались определить, кто же виноват и надо ли показать пальцем на одну или несколько стран, на Всемирную организацию здравоохранения, тем не менее приняла соответствующие решения», — сказал глава МИДа.

По его словам, план действий стран «двадцатки» включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и обеспечение условий для поддержки экономик.

Еще одним шагом по борьбе с коронавирусной инфекцией со стороны G20 стало согласование совместно с Парижским клубом кредиторов основных параметров новой инициативы МВФ и Всемирного банка по предоставлению отсрочки по долговым платежам для стран с низким уровнем дохода.

14 апреля американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИД России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то что финансируется в основном за счет США.