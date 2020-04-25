На борту эсминца ВМС США коронавирусом заразились 18 человек

На борту эсминца ВМС США Kidd («Кидд») 18 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона сообщил телеканал CNN в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что на борту корабля находятся около 330 человек. Эсминец задействован в антинаркотической операции, которую Соединенные Штаты проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

На данный момент ожидается, что корабль вернется в порт. Кроме того, первый зараженный коронавирусом военный уже доставлен в Сан-Антонио (штат Техас), сейчас он проходит лечение, его состояние стабильно.

Это вторая вспышка коронавируса на американских кораблях. 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт». 1 апреля Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Позже капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье, снятый с должности из-за происшествия, написал письмо высшим должностным лицам ВМФ США, попросив снять часть экипажа, чтобы инфекция не распространилась на 5 тыс. военнослужащих. 5 апреля сообщалось, что у него также был обнаружен коронавирус.

По последней информации, число заразившихся на борту авианосца достигло 840 человек.

По данным Worldometer, на сегодняшний день в США зарегистрировано 924 262 случая заражения коронавирусом (37 988 за последние сутки), число летальных случаев достигло 52 176.