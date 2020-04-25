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На борту эсминца ВМС США коронавирусом заразились 18 человек

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Фото: flickr.com/U.S. Pacific Fleet
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На борту эсминца ВМС США Kidd («Кидд») 18 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона сообщил телеканал CNN в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что на борту корабля находятся около 330 человек. Эсминец задействован в антинаркотической операции, которую Соединенные Штаты проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

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На данный момент ожидается, что корабль вернется в порт. Кроме того, первый зараженный коронавирусом военный уже доставлен в Сан-Антонио (штат Техас), сейчас он проходит лечение, его состояние стабильно.

Это вторая вспышка коронавируса на американских кораблях. 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт». 1 апреля Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Позже капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье, снятый с должности из-за происшествия, написал письмо высшим должностным лицам ВМФ США, попросив снять часть экипажа, чтобы инфекция не распространилась на 5 тыс. военнослужащих. 5 апреля сообщалось, что у него также был обнаружен коронавирус.

По последней информации, число заразившихся на борту авианосца достигло 840 человек.

По данным Worldometer, на сегодняшний день в США зарегистрировано 924 262 случая заражения коронавирусом (37 988 за последние сутки), число летальных случаев достигло 52 176.

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