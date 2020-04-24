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Число зараженных COVID-19 на круизном судне в Нагасаки возросло до 90

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Фото: REUTERS/KYODO
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Число зараженных коронавирусом членов экипажа на итальянском круизном судне Costa Atlantica, пришвартованном в японском порту Нагасаки, увеличилось до 90 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NHK.

Отмечается, что из 623 членов экипажа тестирование на коронавирус прошли более 125 человек. Власти Нагасаки заявили, что надеются в ближайшее время завершить испытания всех членов экипажа.

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Отмечается, что министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като рассматривает возможность возвращения на родину иностранных членов экипажа, у которых не было подтверждено заболевание.

22 апреля стало известно о вспышке коронавируса среди членов экипажа итальянского круизного судна Costa Atlantica в японском порту Нагасаки. Позднее в тот же день посольство России в Токио сообщило, что среди зараженных коронавирусной инфекцией членов экипажа есть россиянин.

Судно зашло в японский порт 25 марта для профилактики и ремонта в доке Кояги на судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Лайнер должен был покинуть порт в конце апреля, но у одного из членов экипажа был обнаружен коронавирус.

Ранее у берегов Японии в порту Йокогамы стоял на карантине другой круизный лайнер Diamond Princess. На борту судна выявили более 700 случаев заражения коронавирусом и зарегистрировали 13 смертей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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