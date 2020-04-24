Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») достигло 840 человек по итогам тестирования всех членов экипажа. Об этом на официальном сайте сообщили ВМС США в четверг, 23 апреля.

Ранее сообщалось о 447 зараженных.

Отмечается, что 4234 члена экипажа покинули корабль, из числа зараженных 88 человек выздоровели, четверо на данный момент проходят лечение в военно-морском госпитале.

«Теодор Рузвельт» вышел из Сан-Диего в январе, а 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом на корабле. 1 апреля Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Позже капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье, снятый с должности из-за происшествия, написал письмо высшим должностным лицам ВМФ США, попросив снять часть экипажа, чтобы инфекция не распространилась на 5 тыс. военнослужащих. 5 апреля сообщалось, что у него также был обнаружен коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.