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Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840

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Фото: REUTERS/Nguyen Huy Kham
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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») достигло 840 человек по итогам тестирования всех членов экипажа. Об этом на официальном сайте сообщили ВМС США в четверг, 23 апреля.

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Ранее сообщалось о 447 зараженных.

Отмечается, что 4234 члена экипажа покинули корабль, из числа зараженных 88 человек выздоровели, четверо на данный момент проходят лечение в военно-морском госпитале.

«Теодор Рузвельт» вышел из Сан-Диего в январе, а 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом на корабле. 1 апреля Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Позже капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье, снятый с должности из-за происшествия, написал письмо высшим должностным лицам ВМФ США, попросив снять часть экипажа, чтобы инфекция не распространилась на 5 тыс. военнослужащих. 5 апреля сообщалось, что у него также был обнаружен коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.

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