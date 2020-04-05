СМИ сообщили о коронавирусе у уволенного капитана зараженного авианосца США

Бывший капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье, снятый с поста из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа, оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщает 5 апреля газета The New York Times со ссылкой на двух одноклассников Крозье по Военно-морской академии, которые близки с семьей моряка.

По словам собеседников издания, анализы экс-капитана дали положительный результат на COVID-19. Один из источников сказал, что симптомы у Корзье появились до того, как он покинул авианосец. Сейчас больной находится на карантине на военно-морской базе на острове Гуам.

Издание отмечает, что представитель военно-морского флота отказался комментировать информацию о наличии коронавируса у Крозье.

Газета со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера отмечает, что у 155 моряков на этом авианосце подтвердился COVID-19 и более половины находящихся на борту проверили. Однако до сих пор никто не был госпитализирован.

Представитель военно-морского флота сообщил, что Крозье перевели в штаб Тихоокеанского командования военно-морских сил США калифорнийского Сан-Диего, но перед началом работы он должен пройти карантинный период.

«Теодор Рузвельт» вышел из Сан-Диего в январе, а 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом на корабле. 1 апреля Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Позже Крозье написал письмо высшим должностным лицам ВМФ США, попросив снять часть экипажа, чтобы инфекция не распространилась на 5 тыс. военнослужащих.

Как сообщил 3 апреля министра ВМС Соединенных Штатов Томас Модли, Корзье уволен с должности капитана из-за того, что предал огласке сообщения о распространении коронавируса на борту. На следующий день на брифинге американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласен на 100% со снятием с должности капитана. Письмо капитана он назвал «неуместным».