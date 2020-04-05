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Трамп поддержал снятие с должности капитана зараженного авианосца США

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Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Sean Lynch/Handout via REUTERS
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что согласен на 100% со снятием с должности капитана американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье. Об этом он заявил 4 апреля на брифинге, который Белый дом транслировал в Twitter.

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3 апреля исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли сообщил о снятии с занимаемой должности Крозье из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

«Это было пятистраничное письмо от капитана. <...> Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди. Честно говоря, это выглядело ужасно. Я согласен с этим решением [снятием с должности] на 100%», — заявил Трамп журналистам, также осудив остановку авианосца во Вьетнаме.

«Теодор Рузвельт» в январе нынешнего года вышел из города Сан-Диего (штат Калифорния), а 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения COVID-19 на корабле.

Позже капитан корабля Бретт Крозье написал письмо высшим должностным лицам военно-морского флота США, попросив снять часть экипажа, чтобы инфекция не распространилась на 5 тыс. военнослужащих.

1 апреля Пентагон официально подтвердил заболеваемость коронавирусом среди членов экипажа атомного авианосца.

По данным Worldometer на утро 5 апреля, всего в мире подтверждено почти 1,2 млн случаев заболевания, скончались более 64 тыс. человек. Число зараженных в США составило 309 505 человек, умерли 8430.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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