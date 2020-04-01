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Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.

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«Я не думаю, что мы находимся на этом этапе», — ответил он на вопрос журналиста о необходимости эвакуации экипажа. По словам Эспера, авианосцу поставляется много медицинских средств, направляется медперсонал. На борту нет тех, кто серьезно болен, добавил он.

26 марта коронавирус диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США Theodore Roosevelt.

21 марта инфекцию обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

31 марта Эспер сообщил о смерти первого военного от коронавируса. Военнослужащий скончался 28 марта. Он был госпитализирован в Нью-Джерси 21 марта. Где именно он служил, не сообщалось.

По последним данным, в Соединенных Штатах число жертв коронавируса достигло 3,8 тыс. человек, выздоровели более 7 тыс. пациентов.

Накануне американский лидер Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в США до 30 апреля. Тем не менее он назвал маловероятным введение общенационального карантина по всей стране.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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