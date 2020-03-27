У 25 военных на американском авианосце нашли коронавирус

Коронавирус SARS-CoV-2 диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». Об этом сообщила в четверг, 26 марта, телекомпания CNN со ссылкой на военные источники.

По данным одного из них, военные ожидают новых случаев инфицирования на судне. Однако другой источник уточнил, что если бы на авианосце было бы значительно больше случаев, Министерство обороны вряд ли публично указало бы, сколько из общих случаев Военно-Морского флота обнаружены среди членов экипажа «Теодор Рузвельт» из опасений, что Китай или КНДР, могут увидеть в корабле легкую мишень.

В ближайшее время тестирование пройдет каждый член экипажа судна. На борту авианосца находится около 5000 человек.

«Мы сейчас находимся в процессе тестирования 100% экипажа этого корабля, чтобы убедиться, что мы в состоянии сдержать коронавирус, как бы сильно он ни распространился к этому моменту», — сказал исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли журналистам в Пентагоне на брифинге в четверг утром.

Первые три заражения на борту были выявлены во вторник, 24 марта. «Теодор Рузвельт» в январе нынешнего года вышел из города Сан-Диего (штат Калифорния). Ударная группа из шести кораблей далее была в водах Южно-Китайского моря, чтобы провести там военные учения.

Ранее 21 марта сообщалось, что коронавирус обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

7 марта COVID-19 диагностировали у моряка ВМС США, несущего службу в итальянском Неаполе. Через два дня СМИ сообщили, что наличие инфекции заподозрили у командующего силами США в Европе Кристофера Каволи и нескольких членов его штаба.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 27 марта, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 — 85,5 тыс. случаев. При этом погибли 1,3 тыс. человек, выздоровели более 1,8 тыс. пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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