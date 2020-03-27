В США начали работу над тестом на антитела к коронавирусу

Ученые США разрабатывают тест на антитела, который сможет показать длительность иммунитета на новый тип коронавируса, заявила на брифинге координатор Белого дома по борьбе с вирусом Дебора Беркс.

По словам Беркс этот тест сможет показать реальную ситуацию с количеством переболевших в США.

Большинство тестов проводятся лишь для людей с ярко выраженными симптомами, в тоже время коронавирус часто протекает в легкой форме или даже совсем без симптомов.

По состоянию на четверг в США 14% тестов дают положительный результат на коронавирус, а всего их проведено более 500 тыс., уточнила координатор.

«Либо мы измеряем лишь вершину айсберга, и под ней — огромное число людей... или же мы совсем не понимаем вопрос о передаче (вируса)», — заключила Беркс.

«За две недели такой тест не разработаешь, а к маю-июню можно. Исходники и реагенты для этих тестов есть в странах, где есть биомедицинская промышленность. В России, США и Европе это есть», — уточнила профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова в интервью «РИА Новости».

Ранее российская компания — резидент «Сколково» — сообщила о том, что приступила к разработке подобных тестов. По оценкам разработчиков, тест может быть готов к маю-июню.

Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано уже 83 507 случаев заболевания, умер 1201 человек.