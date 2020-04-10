Число заразившихся COVID-19 на авианосце «Теодор Рузвельт» достигло 447

Число заражений коронавирусом на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт» достигло 447. Об этом сообщается в пятницу, 10 апреля, СBS News.

«На сегодняшний день 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксировано 447 положительных и 3248 отрицательных результатов. 3155 членов команды покинули корабль», — говорится в сообщении.

8 апреля сообщалось о том, что число заболевших новым типом коронавируса на авианосце достигло 230 человек.

«Теодор Рузвельт» вышел из Сан-Диего в январе, а 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом на корабле. 1 апреля Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Позже капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье, снятый с должности из-за происшествия, написал письмо высшим должностным лицам ВМФ США, попросив снять часть экипажа, чтобы инфекция не распространилась на 5 тыс. военнослужащих. 5 апреля сообщалось, что у него также был обнаружен коронавирус.

По состоянию на 10 апреля в США зарегистрировано 490 925 случаев заражения новым типом коронавируса, при этом скончались 18 239 человек, из больниц выписаны 26 777 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 681 806. При этом умерли 101 967 человек, из больниц выписаны 375 093 пациента.

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