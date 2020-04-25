СМИ допустили восстановление в должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

Сразу несколько должностных лиц ВМС США рекомендовали восстановить в должности капитана атомного авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, уволенного из-за вспышки коронавируса на судне. Об этом пишет The New York Times в субботу, 25 апреля.

Так, рекомендацию насчет Крозье министру обороны США Марку Эсперу направили начальник штаба ВМС США адмирал Майкл М. Гилдей и исполнявший ранее обязанности замминистра, отставной контр-адмирал Джеймс Макферсон. Глава ведомства заявил, что ему необходимо время для размышления.

Информацию подтвердили также источники CNN. Ожидалось, что о своем решении Эспер объявит на пресс-конференции в пятницу, однако позднее мероприятие было отменено.

О случаях заражения коронавирусом на авианосце стало известно 24 марта, 1 апреля Пентагон подтвердил эту информацию.

Несмотря на отставку, Крозье написал письмо высшим должностным лицам ВМФ США с просьбой снять часть экипажа с судна, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции среди военнослужащих. 5 апреля коронавирус обнаружили и у самого Крозье.

К 24 апреля число инфицированных на судно достигло 840 человек, еще 4234 покинули корабль. 88 человек выздоровели.

Еще одна вспышка COVID-19 зафиксирована на борту эсминца ВМС США Kidd — там коронавирусом заразились 18 человек. Всего на борту находятся порядка 330 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 25 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен свыше чем у 2,8 млн человек, скончались 197 тыс. человек.