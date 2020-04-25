Трамп намерен сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19

Президент США Дональд Трамп планирует сократить свое участие в ежедневных брифингах, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает портал Axios.

По информации издания, доверенные советники Трампа предупредили американского лидера, что частое появление на телеэкранах в связи с пандемией начало негативно влиять на его рейтинги.

Согласно новой стратегии, никто не должен знать, появится ли Трамп на брифинге или нет. Также источник считает, что глава Белого дома должен оставить технические брифинги другим и появляться только для позитивных сообщений.

Кроме того, другой источник заявил о том, что у администрации Трампа не хватает свежего материала по теме коронавируса, чтобы оправдать им ежедневные выступления президента.

По данным Worldometer, на сегодняшний день в США зарегистрировано 924 262 случая заражения коронавирусом (37 988 за последние сутки), число летальных случаев достигло 52 176.

Ранее 25 апреля сообщалось, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.