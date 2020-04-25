Прямой эфир
Сюжет:

Трамп намерен сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп планирует сократить свое участие в ежедневных брифингах, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает портал Axios.

Рейтинг ободрения: почему Дональд Трамп набирает очки на пандемии
Коронавирус и выход Берни Сандерса из гонки пока не помогли демократам в борьбе за Белый дом

По информации издания, доверенные советники Трампа предупредили американского лидера, что частое появление на телеэкранах в связи с пандемией начало негативно влиять на его рейтинги.

Согласно новой стратегии, никто не должен знать, появится ли Трамп на брифинге или нет. Также источник считает, что глава Белого дома должен оставить технические брифинги другим и появляться только для позитивных сообщений.

Кроме того, другой источник заявил о том, что у администрации Трампа не хватает свежего материала по теме коронавируса, чтобы оправдать им ежедневные выступления президента.

По данным Worldometer, на сегодняшний день в США зарегистрировано 924 262 случая заражения коронавирусом (37 988 за последние сутки), число летальных случаев достигло 52 176.

Ранее 25 апреля сообщалось, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о планах Трампа сделать приостановку иммиграции в США долгосрочной
Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020