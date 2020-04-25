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СМИ узнали о планах Трампа сделать приостановку иммиграции в США долгосрочной

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Указ президента США Дональда Трампа о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну будет носить постоянный характер. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила газета The Washington Post.

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По данным издания, накануне советник главы государства Стивен Миллер во время закрытых консультаций со сторонниками Трампа сообщил, что Белый дом рассматривает последующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов.

«Самое главное — [эти меры] перекроют кран новой иностранной рабочей силы», — цитирует издание Миллера.

По его словам, нынешний указ Трампа является частью долгосрочной стратегии и не рассматривается как временная мера.

Миллер ранее заявлял, что использование труда мигрантов приводит к снижению зарплат американского рабочего класса. Кроме того, в Госдепартаменте ранее сообщили, что с момента вступления Трампа в должность президента количество выданных иммиграционных виз сократилось на 17%.

Трамп в среду, 22 апреля, подписал указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. По его словам, такая мера гарантирует, что в первую очередь работу после снятия санитарных ограничений в стране получат безработные граждане США.

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