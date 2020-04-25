СМИ узнали о планах Трампа сделать приостановку иммиграции в США долгосрочной

Указ президента США Дональда Трампа о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну будет носить постоянный характер. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, накануне советник главы государства Стивен Миллер во время закрытых консультаций со сторонниками Трампа сообщил, что Белый дом рассматривает последующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов.

«Самое главное — [эти меры] перекроют кран новой иностранной рабочей силы», — цитирует издание Миллера.

По его словам, нынешний указ Трампа является частью долгосрочной стратегии и не рассматривается как временная мера.

Миллер ранее заявлял, что использование труда мигрантов приводит к снижению зарплат американского рабочего класса. Кроме того, в Госдепартаменте ранее сообщили, что с момента вступления Трампа в должность президента количество выданных иммиграционных виз сократилось на 17%.

Трамп в среду, 22 апреля, подписал указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. По его словам, такая мера гарантирует, что в первую очередь работу после снятия санитарных ограничений в стране получат безработные граждане США.