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В США часть мигрантов будут проверять на коронавирус перед депортацией

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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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Иммиграционная и таможенная полиция США намерена начать проверку части находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

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По информации агентства, правоохранительные органы будут закупать около 2 тыс. тестов в месяц. Отмечается, что такие меры США намерены принять в связи с тем, что власти других стран жалуются, что депортированные мигранты привозят коронавирус.

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 22 апреля, указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать в течение 60 дней и коснутся въезда иностранцев в США (кроме лиц, которые отвечают национальным интересам страны, в том числе медицинских работников, детей и супругов граждан США, в том числе военнослужащих страны).

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении Трампа запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, будет предложено заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.

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