В США часть мигрантов будут проверять на коронавирус перед депортацией

Иммиграционная и таможенная полиция США намерена начать проверку части находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

По информации агентства, правоохранительные органы будут закупать около 2 тыс. тестов в месяц. Отмечается, что такие меры США намерены принять в связи с тем, что власти других стран жалуются, что депортированные мигранты привозят коронавирус.

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 22 апреля, указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать в течение 60 дней и коснутся въезда иностранцев в США (кроме лиц, которые отвечают национальным интересам страны, в том числе медицинских работников, детей и супругов граждан США, в том числе военнослужащих страны).

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении Трампа запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, будет предложено заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.