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Планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 американских штатов

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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16 из 50 штатов заявили об официальных планах отмены санитарных ограничений, с такой информацией в четверг выступил вице-президент США Майк Пенс на брифинге в Белом доме, сообщает ТАСС.

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«К настоящему моменту 16 штатов обнародовали официальные планы по открытию», — сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил губернаторам штатов самостоятельно снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.

17 апреля 29 штатов США начали снимать ограничения по COVID-19. Режим карантина смягчат регионы с благоприятной ситуацией, где небольшое число инфицированных — в основном это север и запад Америки. Штаты сами будут решать, как выходить из карантина, при этом рекомендации по социальному дистанцированию и вниманию к гигиене продолжают действовать.

С 11 апреля на всей территории Соединенных Штатов Америки из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.

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