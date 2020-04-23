Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 22 апреля, указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции.

Указ глава белого дома подписал для «защиты американских рабочих». По его словам, такая мера гарантирует, что в первую очередь работу после снятия санитарных ограничений в стране получат безработные граждане США.

Кроме того, по мнению главы белого дома, такая мера поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения для американцев. Трамп особо отметил, что иммиграционные ограничения были введены в заботе об американских пациентах и рабочих.

Как пишет CNN, ограничения будут действовать в течение с 24 60 дней и коснутся, въезда иностранцев в США (кроме лиц, которые отвечают национальным интересам страны, в том числе медицинских работников, детей и супругов граждан США, в том числе военнослужащих страны).

Информация о том, что американские власти приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов появилась в СМИ 21 апреля. Ранее в тот же день агентство Bloomberg сообщало о намерении Трампа запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 475 723 человек, общее число смертей составило более 169 тыс. США занимают первое место в мире по количеству инфицированных. На сегодняшний день, по данным Worldometer, в стране насчитывается 846 692 заболевших (27 948 случаев за последние сутки), число смертельных исходов составляет 47 537.