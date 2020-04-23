Трамп заявил о намерении отправить Франции 500 аппаратов ИВЛ

Соединенные Штаты намерены отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, после чего оборудование также поступит Италии и Испании. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, страна производит сотни тысяч аппаратов ИВЛ. Трамп отметил, что многие писали о проблеме достаточного числа ИВЛ, но никто не писал о том, что он может ее решить.

Глава Белого дома заявил, что 22 апреля провел переговоры с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах. На данный момент США намерены отправить по 500 ИВЛ Мексике и Франции, а затем Испании и Италии, однако для последних стран количество аппаратов американский лидер не уточнил.

При этом Трамп отметил, что сейчас США обладают стратегическим запасом ИВЛ в количестве около 10 тыс. штук, пишет ТАСС.

2 апреля американский лидер распорядился задействовать закон о производстве в военное время, чтобы наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

28 марта Трамп обещал, что вскоре в Штатах будут производить столько аппаратов ИВЛ, что страна покроет собственные нужды и сможет поставлять оборудование на экспорт.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 475 723 человек, общее число смертей составило более 169 тыс. США занимают первое место в мире по количеству инфицированных. На сегодняшний день, по данным Worldometer, в стране насчитывается 846 692 заболевших (27 948 случаев за последние сутки), число смертельных исходов составляет 47 537.