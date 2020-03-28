США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам

США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, на данный момент в аппаратах ИВЛ, которые применяются для лечения пациентов, заразившихся новым коронавирусом, нуждаются такие страны, как Италия, Великобритания, Испания и Германия.

Глава Белого дома отметил, что в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда он спросил его, как себя чувствует премьер, тот в первую очередь заявил, что Британии нужны аппараты ИВЛ, пишет ТАСС.

27 марта сообщалось, что ученые лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова в Санкт-Петербурге предложили лечить осложнения на легкие от COVID-19 с помощью нового препарата. Это поможет сократить срок пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких у тяжелобольных.

Препарат относится к группе легочных сурфактантов, первоначально создан из легких крупного рогатого скота для спасения глубоко недоношенных детей. С самим вирусом он не борется, зато с его помощью можно справиться с осложнениями и значительно снизить смертность от коронавирусной пневмонии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 593 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились — 132,5 тыс.