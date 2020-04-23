Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,47 млн

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 475 723 человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано 73 920 новых случаев заболевания COVID-19 и 6058 смертельных исходов. На данный момент общее число смертей составило более 169 тыс.

Отмечается, что большинство случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Европе, на сегодняшний день там 1 219 486 заболевших.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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