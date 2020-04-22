Власти США намерены сохранить энергонезависимость страны

Вашингтон считает первостепенной задачей сохранение энергонезависимости США. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает Argus media со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

Накрылись бочкой: чем грозит рынку обвал котировок WTI Аналитики не исключают Brent по $10, а доллар по 90 рублей, но ненадолго Глава ведомства указал, что такая позиция связана со снижением стоимости техасской нефти WTI до негативных значений.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил ему и министру энергетики Дэну Бруйетту разработать план поддержки американских компаний энергетического сектора.

Ранее 22 апреля американский лидер заявил , что для стабилизации ситуации на рынке нефти необходимо возобновить экономическую активность страны.

«Мы никогда не оставим без поддержки великую нефтяную и газовую промышленность США», — написал Трамп 21 апреля на своей странице в Twitter.

В минувший понедельник резко обвалилась цена на американскую нефть WTI. Сначала цена достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение.