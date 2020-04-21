Июньские фьючерсы WTI упали ниже $10

Июньские фьючерсы на североамериканскую нефть WTI упали ниже $10 за баррель, свидетельствуют данные торгов 21 апреля.

Нефть этой марки падала в том числе на 68%, до $6,57 за баррель.

По состоянию на 21:05 мск нефть WTI стоит $9,60 за баррель.

Ранее в этот же день стоимость нефти WTI с поставкой в июне опустилась до $10,90 за баррель — $11 за баррель сырье этой марки стоило в 1998 году.

На торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость нефти WTI с поставкой в июне составляет $11,39 за баррель.

Впервые в истории нефть этой марки показала отрицательные значения 20 апреля. Тогда стоимость майских фьючерсов на нефть WTI к окончанию торгов на NYMEX упала почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель.

Срок действия майского контракта на WTI истек 21 апреля. Июньский контракт на упал по итогам торгов в понедельник на 18,3%, до $20,03 за баррель.

На следующий день утром на лондонской бирже ICE в 07:54 мск цена июньского фьючерса нефти WTI выросла на 4,8% и достигла отметки в $21,41 за баррель. Затем она опустилась до $20,66 за баррель.

Президент США Дональд Трамп назвал падение нефти краткосрочным явлением, которое вызвано финансовым давлением. По его словам, нынешние цены на нефть позволят полностью заполнить резервы страны.