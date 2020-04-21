Цена нефти WTI снова провалилась в отрицательные значения

Цена майских фьючерсов на нефть WTI снова опустилась ниже нулевой отметки. Согласно данным торгов Нью-Йоркской биржи (NYMEX) на утро вторника, ее стоимость составила минус $0,3 за баррель, пишет «РИА Новости».

В этот же день, по данным торгов на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) на 03:07 мск, цена майских фьючерсов на WTI увеличилась на 160% и достигла $2,21 за баррель, преодолев нулевой порог.

При этом, по данным биржи ICE в Лондоне на 07:54 мск, цена июньского фьючерса нефти WTI показала рост в 4,8% и достигла отметки в $21,41 за баррель.Однако затем она немного опустилась до $20,66 за баррель.

Стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне также ускорила падение к уровню закрытия предыдущих торгов. Утром во вторник, 21 апреля, сырье торгуется по $23,76, свидетельствуют данные на 9:55 мск.

Накануне цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории США упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ее стоимость снизилась почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп назвал такое падение нефти WTI краткосрочным явлением, вызванным финансовым давлением. Он также заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы страны.