Эксперт назвал «маразмом» процедуру получения рабочей визы в США

Получение рабочей американской визы становится все сложней, оно даже не идет в сравнение с тем, что происходило в 1990-х – начале 2000 годов. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института философии РАН, старший преподаватель Йельского университета Борис Капустин во время выступления на онлайн-лектории, организованном Советом по внешней и оборонной политике, сообщает «РИА Новости».

Ученый отметил, что американская бюрократия растет и становится все более неповоротливой.

Капустин живет в США уже более 20 лет, при этом сознательно отказывался от грин-карты, а получал H1B — визу, дающую возможность работать, её выдают на 3 года.

«Сама процедура и степень маразма, через который нужно пройти, чтобы получить визу H1B сейчас — в конце 2019 - начале 2020 года — это несопоставимо с тем, что было три года назад, уже не говоря о временах Клинтона и Буша-младшего», — прокомментировал последние решения американской администрации по иммиграции эксперт.

Завкафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Шестопал отметила, что «плавильный котел наций» остается без свежих ингредиентов. Будет переваривать тех, что есть. То есть, заниматься самоедством.

Она отметила, что важно понимать, выживет не просто сильнейший, а тот, кто сумеет сделать выводы. «Государство должно не просто работать само на себя, а что оно должно выполнять некие функции для общества. Нужно понимать, что сейчас просто чиновники, просто люди-исполнители – этого мало. Нужны люди, которые ответственны», — подчеркнула Шестопал.

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 22 апреля, указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать в течение 60 дней и коснутся, въезда иностранцев в США (кроме лиц, которые отвечают национальным интересам страны, в том числе медицинских работников, детей и супругов граждан США, в том числе военнослужащих страны).

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении Трампа запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.