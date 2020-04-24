Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 апреля, подписал законопроект о финансовой помощи американской экономике в сумме почти на полтриллиона долларов для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Об этом сообщает NBCNews.

В частности, эти деньги пойдут на программы кредитования малого бизнеса и дополнительные средства получат медицинские учреждения. Документ на этой неделе уже поддержали сенаторы.

В общей сложности будет распределено около $484 млрд. $320 млрд направят на Программу защиты зарплаты, которая была принята в конце прошлого месяца, но уже исчерпала все свои ресурсы из-за высокого спроса на фоне пандемии.

Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на коронавирус.

Журналисты отмечают, что хотя законопроект составляет почти полтриллиона долларов, обе стороны называют его «временным», предназначенным для преодоления разрыва между законом в виде помощи в $2 трлн и следующим расширенным блоком финансовой поддержки.

Несколько дней назад стало известно, что более 40% американцев потеряли работу или столкнулись с сокращением заработной платы из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

В свою очередь, аналитики предсказывали, что ВВП США во II квартале 2020 года упадет на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшем спадом в истории страны.

С 11 апреля на всей территории Соединенных Штатов Америки из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

Согласно данным Worldometer на 24 апреля, в США зарегистрировано 903,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 50,9 тыс. человек скончались, 90,2 тыс. пациентов выздоровели.