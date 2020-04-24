Трамп нашел средство для убийства коронавируса за минуту

Президент США Дональд Трамп предложил оригинальный способ борьбы с коронавирусом. На брифинге в Белом доме он заявил журналистам, что коронавирус моментально погибает от прямого солнечного света.

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Также американский лидер пояснил, что ученые получают все больше информации о COVID-19. По его словам, в докладе исследователей говорится, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде, чем в теплой и влажной.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.