Ученые узнали о плохой приспособленности коронавируса к теплу

Американские ученые установили, что коронавирус оказался менее устойчивым в теплом и влажном климате, чем в сухом и холодном. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, специалисты из министерства внутренней безопасности США представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах сообщает издание Metro.

«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп.

Так, согласно информации представителя министерства Билла Брайана, период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% — 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время — до 2 минут.

21 апреля журнал MedicalXpress со ссылкой на общество торакальной хирургии писал, что у курящего человека вероятность возникновения осложнений от коронавирусной инфекции в организме в 14 раз выше, чем у человека, который не имеет такой привычки.

В основу статьи легло исследование китайских ученых, которые проанализировали информацию почти о 80 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным издания, многие курящие больные были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, часть из них скончалась.