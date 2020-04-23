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Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента США заявила в среду во время видеоконференции, что бюро не располагает доказательствами искусственного происхождения COVID-19, сообщает ТАСС.

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Маккартни рассказала, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность и «на данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию».

Глава INR отметила, что эксперты в области здравоохранения «изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. <...> Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории - таких данных у нас пока нет».

Ответа на вопрос, где находится «нулевой пациент», пока тоже нет, констатировала Эллен Маккарти.

В последнее время предположения о том, что новый тип коронавируса был искусственно создан в Ухане, начали звучать чаще. Так, президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в «странностях» с возникновением пандемии и пригрозил Пекину последствиями в случае его вины.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля озвучили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Москва считает недопустимым предъявлять бездоказательные обвинения в адрес Китая, согласно которым коронавирус якобы был искусственно создан в лаборатории Уханя. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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