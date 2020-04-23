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Американский специалист по вакцинам счел свое увольнение политически мотивированным

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Фото: REUTERS/Sean Elias
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Бывший директор Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований при минздраве США Рик Брайт заявил в среду, 22 апреля, что был снят со своей должности по политическим соображениям.

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По его мнению, увольнение связано с тем, что он настаивал на инвестировании выделенных правительством страны для борьбы с пандемией COVID-19 денег «в безопасные и проверенные с научной точки зрения средства», а не в лекарства, вакцины и прочие технологии, преимущества которых не были научно доказаны.

«Я говорю об этом, потому что во главе борьбы с этим смертоносным вирусом должна стоять наука, а не политика или непотизм», — говорится в заявлении Брайта, которое цитирует CNN.

По словам специалиста, он, помимо прочего, выступал против «финансирования потенциально опасных препаратов, продвигаемых теми, у кого есть политические связи».

«В частности, вопреки неверным указаниям я ограничил широкое использование хлорохина и гидроксихлорохина, которые продвигаются администрацией как панацея, но их (эффективность)явно не подкреплена с научной точки зрения», — заявил Брайт.

Он добавил, что намерен обратиться к генеральному инспектору минздрава с просьбой расследовать то, как «администрация политизировала работу» управления, а также оказывала давление на него и других экспертов, «чтобы финансировать компании с политическими связями».

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день, по данным Worldometer, в стране насчитывается 846 692 заболевших (27 948 случаев за последние сутки), число смертельных исходов составляет 47 537.

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