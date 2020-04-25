Американские врачи расширили список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции. Информация опубликована на сайте организации.

Изначально в списке симптомов указывались высокая температура, кашель и одышка. Однако позднее в него также были добавлены озноб, боли в мышцах, головная боль и боль в горле, чувство усталости и потеря обоняния.

Также специалисты центра указали четыре состояния, при которых людям требуется безотлагательная помощь. Обращаться к врачам следует немедленно тем, у кого наблюдается затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди, спутанность сознания и цианоз (синюшность губ и лица).

По данным Worldometer, на сегодняшний день в США зарегистрировано 924 262 случая заражения коронавирусом (37 988 за последние сутки), число летальных случаев достигло 52 176.

Ранее 25 апреля группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном пришла к выводу, что люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.