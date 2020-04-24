Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, скорее всего, будет создана к концу 2020 года. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

«Уверен, что да (к концу года вакцина будет создана. ― Ред.). Очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких институтах. Думаю, к осени будет не один прототип вакцины. Думаю, к этому времени пройдут основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах, сможем вакцины использовать», ― цитирует его «Интерфакс».

При этом Чуланов добавил, что в настоящее время трудно предсказать, как будет себя вести коронавирус ― станет ли он сезонной инфекцией и нужно ли будет проводить регулярную вакцинацию.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Отмечалось, что среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 24 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,73 млн случаев заболевания, умерли более 191 тыс. человек, вылечились — 751 тыс.