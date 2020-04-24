ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в перечень перспективных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Сообщается, что среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

Новосибирский центр создал препараты на платформе вакцины против вируса Эбола и на основе вирусов кори. Ученые разработали лекарства на базе гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичной и мРНК-вакцины.

В свою очередь, компания БИОКАД представила две вакцины, одна из которых живая — основана на аттенуированной базе вируса гриппа. Лекарство разработано совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Вторая вакцина компании инкапсулированная в липосомы мРНК.

Основой для препарата, созданного в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, стали рекомбинантный белок и наночастицы.

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 — находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.

22 апреля стало известно, что ряд ученых считает массовую вакцинацию единственным способом побороть пандемию новой коронавирусной инфекции.

20 апреля научный сотрудник государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко также заявила, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся в июне.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 24 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,72 млн человек, из них более 191 тыс. скончались, свыше 749 тыс. пациентов выписаны из больниц.