Ученые рассчитали влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека более чем на 10 лет. Об этом говорится в исследовании ученых национальной службы Шотландии, а также университетов Эдинбурга и Глазго, опубликованном на портале Wellcome Open Research.

«В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на «людей с сопутствующими заболеваниями», поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», ― говорится в исследовании.

Отмечается, что мужчины, которые скончались от коронавируса, потеряли примерно 13 лет своей жизни, а у женщин из-за этой инфекции продолжительность жизни сократилась на 11 лет.

Накануне президент США Дональд Трамп, ссылаясь на исследование американских ученых, заявил о том, что коронавирус оказался менее устойчивым к теплому и влажному климату, чем к сухому и холодному.

Период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21–23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% — шесть часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до одного часа, а при температуре 21–23 градуса, влажности 80% и в летнее время — до двух минут.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 24 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,72 млн случаев заболевания, умерли более 191 тыс. человек, вылечились — 745 тыс.