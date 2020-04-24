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Врач назвал условия начала плато по заболеваемости коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом можно будет только после того, когда на протяжении двух недель будет наблюдаться одинаковое число заболевших. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу, 24 апреля, выразил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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По его словам, в нашей модели эпидемиологического процесса плато необходимо отслеживать в течение одного карантинного срока. Только после этого можно будет говорить о стабилизации.

Эксперт отметил, что на данный момент РФ не выходит в экспоненту, так как в стране наблюдается стабильный прирост заболевших с тенденцией к снижению этого процента. Для начала плато необходимо стабильное число заболевших.

Также Тимаков добавил, что говорить о плато во время подобных вспышек можно обычно после недели стабилизации, но в России, в связи с нарушениями режима самоизоляции прирост числа заболевших, скорее всего, будет наблюдаться волнообразно.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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