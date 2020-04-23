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Ученые и врачи спрогнозировали пик заражения коронавирусом в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специалисты в сфере медицины в четверг, 23 апреля, представили «Известиям» свои варианты сценария распространения коронавируса в России.

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что ответ на вопрос о том, пройден ли пик заражения, — неоднозначный, так как эпидемиологи оценивают этот рубеж по приросту инфицированных, а врачи по числу больных. Он считает, что нагрузка на медицинскую систему будет снижаться после майских праздников.

Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. В перспективе, по мнению инфекциониста, новые случаи заражения станут единичными к концу августа.

В свою очередь, завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова считает, что пик заболеваемости придется на начало мая.

По мнению старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ Артура Каримова, у страны есть шансы преодолеть распространение эпидемии за лето, если продлить самоизоляцию до 15 мая, и расширить принятые в некоторых регионах жесткие меры на все субъекты.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется

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