Испытания разрабатываемой в Европе вакцины от COVID-19 начнутся летом

Испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимаются европейские компании, начнутся в июне-июле. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает телеканал BTV со ссылкой на еврокомиссара по делам молодежи и инновациям Марию Габриэль.

«Ведущие европейские компании уже объявили о клинических испытаниях вакцины против COVID-19. Некоторые из них готовы уже в июне-июле начать тесты среди больших групп людей, что является очень кратким временем относительно обычной процедуры создания вакцины», — сказала Габриэль.

Еврокомиссар назвала усилия по разработке вакцины «беспрецедентной мобилизацией научных исследователей и бизнеса». По ее словам, лекарство после окончания испытаний будет доступно всему миру.

Габриэль заявила, что в рамках работы над вакциной функционирует европейская платформа по обмену информацией в рамках мирового научного сообщества, а для ускорения исследований используются суперкомпьютеры.

«В условиях кризиса мы должны работать все вместе, обмениваясь данными для достижения общего успеха. 140 научно-исследовательских команд работают по проекту. На научные исследования было выделено €380 млн», — добавила она.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что ряд ученых считает массовую вакцинацию единственным способом побороть пандемию новой коронавирусной инфекции.

20 апреля научный сотрудник государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко также заявила, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся в июне. Она уточнила, что к этому этапу можно будет приступить только после получения разрешения Министерства здравоохранения РФ и одобрения этическим комитетом как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 22 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,58 млн человек, из них более 180 тыс. скончались, свыше 710 тыс. пациентов выписаны из больниц.