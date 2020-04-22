Немецкая компания получила разрешение на испытания вакцины против коронавируса

Германская компания получила разрешение на первые клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции, сообщили в среду, 22 апреля, в Институте вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха.

«Институт Пауля Эрлиха — федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов — одобрил первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 в Германии. Разрешение появилось в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что научные консультации проходили с разработчиком препарата BioNTech в течение четырех дней.

«Тестирование кандидатов на вакцины на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения в Германии и за ее пределами», — отметили в организации.

Днем ранее представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что вакцина Минздрава России от коронавируса находится в процессе исследования, а завершить доклинический этап планируется к концу мая.

20 апреля научный сотрудник государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко также заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в июне. Она уточнила, что к этому этапу можно будет приступить только после получения разрешения Министерства здравоохранения РФ и одобрения этическим комитетом как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.

По данным Worldometer на 22 апреля, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, 177,7 тыс. пациентов умерли, 695,3 тыс. человек выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.