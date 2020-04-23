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ВОЗ предупредила об опасности вспышки кори из-за сбоев в вакцинации

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Julian Stratenschulte
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Приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии коронавируса может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 23 апреля.

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«Необходимо, чтобы предоставление важных услуг в области здравоохранения, таких как иммунизация, не прекращалось даже в период чрезвычайных ситуаций. <…> Кроме того, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, которые заняты ликвидацией последствий COVID‑19», — говорится на сайте организации.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что при наличии безопасных и эффективных вакцин «вспышки болезней не должны оставаться угрозой». На фоне поиска вакцины от коронавируса он призвал не забывать о достигнутых успехах в борьбе с другими болезнями, которые в период приостановки вакцинации «вновь начнут свирепствовать».

На данный момент вакцина Минздрава России от коронавируса находится в процессе исследования. Доклинический этап планируется завершить к концу мая, после чего начнутся клинические испытания.

Государственный научный центр «Вектор» также намерен начать клинические испытания своей вакцины в июне, а уже в конце месяца протестировать на добровольцах.

Вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появится к концу года. Препарат уже включен ВОЗ в список перспективных.

Ускорить разработку вакцины поручил президент России Владимир Путин ранее в апреле. Власти, в свою очередь, готовы при необходимости оказать поддержку и выделят дополнительные ресурсы для этих целей, отмечал он.

Инфекционисты, несмотря на разработку вакцин сразу несколькими странами, полагают, что окончательно препарат будет готов только через год-полтора.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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