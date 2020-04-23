Крупный мясокомбинат закрылся в США из-за заражения рабочих COVID-19

Американская компания Tyson Foods на неопределенный срок закрыла свое крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Ватерлоо (штат Айова) из-за случаев заражения сотрудников новой коронавирусной инфекцией. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Отмечается, что крупнейшее предприятие компании по переработке свинины последнее время функционировало на пониженной мощности ввиду вынужденного отсутствия рабочих. Всего на заводе работают около 2,8 тыс. человек, которым предстоит пройти тестирование на COVID-19.

«Защита членов нашей команды — наш главный приоритет и причина, по которой мы внедрили многочисленные меры безопасности в это непростое и беспрецедентное время», — сказал Стив Стоуффер, президент группы Tyson Fresh Meats (дочерняя компания Tyson Foods).

«Несмотря на наши постоянные усилия по обеспечению безопасности наших людей при выполнении нашей важнейшей роли по кормлению американских семей, сочетание невыходов на работу, случаев COVID-19 и опасений сообщества привело к нашему решению прекратить производство», — заключил Стоуффер.

Ранее по тем же причинам приостановили свою работу мясоперерабатывающие предприятия Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других. Американские СМИ считают это достаточным основанием для возникновения перебоев с поставками мясных продуктов на внутренний рынок страны, пишет ТАСС.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 475 723 человек, общее число смертей составило более 169 тыс. США занимают первое место в мире по количеству инфицированных. На сегодняшний день, по данным Worldometer, в стране насчитывается 846 692 заболевших (27 948 случаев за последние сутки), число смертельных исходов составляет 47 537.